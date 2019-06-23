К октябрю все пригородные поезда РТ оснастят системой безналичной оплаты

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). До конца III квартала текущего года все пригородные поезда АО «Содружество» будет оснащены системой безналичной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент принимать платежи посредством прикладывания карты к устройству способны 25 терминалов, используемых разъездными кассирами для продажи билетов в электричках компании.

К оплате принимаются любые банковские карты, телефоны, смартфоны, часы и прочие устройства с NFC-технологией. Из-за отсутствия стабильной мобильной связи списание средств со счета может происходить через несколько часов, но чек пассажир получает сразу же после оплаты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до конца июня 95 пригородных поездов в Татарстане оснастят системой безналичной оплаты.

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