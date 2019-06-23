Татар-информ

23 июня 2019, 21:20

Здоровье и средаНаука и образование

Содержащиеся в морской рыбе частицы микропластика способны вызывать рак

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Здоровье и средаНаука и образование

Содержащиеся в морской рыбе частицы микропластика способны вызывать рак

Чем дольше частицы микропластика пребывают в морской воде, тем опаснее они становятся для людей.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Частицы микропластика размером менее 5 мм, содержащиеся в морской рыбе и моллюсках, способны при попадании в человеческий организм содействовать возникновению онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу НИИ.

По данным исследователей, чем дольше частицы микропластика пребывают в морской воде, тем опаснее они становятся для людей. Накапливаясь в организме человека, они вызывают различные виды рака, а также заболевания репродуктивной системы.

При этом, докладывая о результатах наблюдений на семинаре экспертов Российско-Китайского экологического совета, который прошел в Харбине, океанологи напомнили, что многие современные полимеры не распадаются на частицы микропластика. Именно их они и предложили использовать для изготовления изделий, которые находятся в контакте с морской, речной или озерной водой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что онколог назвал находящихся в группе риска по опасным видам рака

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