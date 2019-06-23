Челнинские школьники собрали 40 мешков мусора у реки Мелекески

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Участники экосмены пришкольного лагеря средней школы № 41 Набережных Челнов очистили от мусора берег пруда на реке Мелекеске у Колокольного моста, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Среди челнинских школьников были и две гостьи из Индии, также бывшие участницами экосмены. Кроме того, в уборке мусора приняли участие сотрудники организовавшей акцию Поволжской экологической компании и неравнодушные жители города.

Всего 45 участникам мероприятия удалось собрать около 40 мешков мусора. Был предусмотрен раздельный сбор отходов, после сортировки они отправятся на переработку.

На очищенной от мусора береговой полосе пруда продолжительностью 100 м экоактивисты установили аншлаги, призывающие сохранять чистоту. Организаторы события постарались сделать его как можно более увлекательным, проведя танцевальный флешмоб по сортировке, чаепитие и розыгрыш призов.

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