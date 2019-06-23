Сабантуй на озере Лебяжье посетили 53 тыс. жителей и гостей Казани

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Около 53 тыс. жителей и гостей Казани посетили сегодня Сабантуй, организованный на территории у озера Лебяжье.

Среди пришедших на праздник плуга были и официальные лица: заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, депутат Государственной Думы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов, представители администрации Кировского и Московского районов города.

«Дорогие казанцы, сердечно поздравляю вас с этим праздником. Сегодня мы казанским сабантуем завершаем республиканское празднование. Этот праздник уже давно стал символом дружбы народов. Сабантуй сейчас празднуется в субъектах Российской Федерации и во многих странах мира», – обратился к гостям торжества Юрий Камалтынов.

На организованном в рамках праздника плуга концерте выступили такие звезды татарской эстрады, как Зайнаб Фархетдинова, Алсу и Азат Фазлыевы, Раяз Фасихов. Кроме того, состоялось выступление более 500 детей-артистов.

На территории парка были организованы свыше 50 торговых палаток и развлекательных уголков. Особенностью Сабантуя на Лебяжьем стало то, что свою продукцию на площадке «Деревенские подворья» представили шесть районов Татарстана: включая Алькеевский, Апастовский, Камско-Устьинский и Чистопольский.

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