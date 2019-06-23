Татарстанские лошади выиграли более 1,6 млн рублей на скачках в Сабантуй

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Жеребцы и кобылы, выступавшие от Татарстана на скачках в честь Сабантуя, прошедших на Казанском ипподроме, выиграли 1 млн 630 тыс. рублей.

Татарстанские лошади пришли первыми в четырех заездах и шести скачках, завоева приз мэрии Казани, «Арабскую звезду», «Красу Татарстана», приз «Юные Надежды» за заезд на пони и многие другие награды.

Во множестве соревнований отличились жеребцы конноспортивного клуба «Динамо» МВД по РТ. Приз «Сабантуй-2019» и 150 тыс. рублей получил рыжий жеребец Василевс, а кобыла Закраина Люк оказалась лучшей среди лошадей, рожденных в Татарстане, и также выиграла 150 тыс. рублей. Рыжий жеребец Славутич того же конноспортивного клуба победил молодых чистокровных арабских скакунов на заезде в 1200 м, тоже став обладателем приза в 150 тыс. рублей. Кроме того, 200 тыс. рублей и приз Федерации коневодства и конного спорта РТ получил конь Стирлинг Динамо.

«“Динамо“ – клуб с большой историей, они традиционно выигрывают большие призы», – прокомментировала эти победы руководитель отдела развития Федерации коневодства и конного спорта РТ Флера Абдулаева.

«Красой Татарстана» стала серая кобыла Соти Уно, принеся ПАО «Татнефть» победу и 200 тыс. рублей. Кобыла Тайди Борн, также принадлежащая этой нефтяной компании, выиграла приз в 200 тыс. рублей от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Аналогичную сумму получила кобыла Лондарка из Балтасинского района республики.

В заезде на пони самой быстрой стала Поплавка, которой управляла 12-летняя наездница Валерия. Они получили приз «Юные Надежды» и 30 тыс. рублей.

Приз мэрии Казани и 200 тыс. рублей выиграл Гладиатор Максимус из казанского конноспортивного клуба «Актай», а 150 тыс. рублей от «Татспиртпрома» получил жеребец Динамит.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что приз «Золотой Аргмак» на состязаниях в честь Сабантуя взял скакун из Московской области, а жеребец Рамзана Кадырова завоевал Кубок Казанского Кремля.

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