Татарстанец завоевал «бронзу» Всероссийского турнира по гольфу для любителей

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсмен из Татарстана Илья Кабанов завоевал «бронзу» Всероссийского турнира по гольфу для любителей. Татарстанец и москвич Александр Бородин набрали одинаковое количество ударов – 295, однако за более качественную игру «серебро» ушло москвичу.

«Я очень старался играть аккуратно, действовал по плану. С соперником из Москвы у нас получилось одинаковое количество ударов. Москвич победил, но в последний день он сыграл лучше. Этот момент прописан в положении турнира, поэтому второе место присудили ему», – рассказал Кабанов.

Кроме того, гольфист поделился планами на будущее: «Я сегодня же улетаю на первенство Финляндии, а затем приму участие в первенстве и чемпионате России. Надеюсь, что смогу показать достойный результат».

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