Победа на дистанции в четыре этапа: всероссийский турнир по гольфу в Казани подошел к концу

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Завершился проходивший на базе казанского гольф-клуба «Свияжские холмы» турнир Russian Amateur Open Championship – всероссийские соревнования «Любители гольфа». Гольфисты-любители из восьми регионов России, а также спортсмены из Чехии и Австралии собрались в Татарстане, чтобы определить сильнейшего.

В турнире на одном из самых сложных и красивых полей России приняли участие около 40 гольфистов, которые прошли 18 лунок. Соревнования растянулись на пять дней: первый из них ушел на освоение поля, в остальные четыре прошли раунды и финал состязаний.

На церемонии закрытия турнира выступил вице-президент Ассоциации гольфа России Александр Кочетков. «Гольф – очень сложный вид спорта. И пройти все его раунды стоит очень больших физических сил. Результаты ребят меня очень порадовали, к таким достижениям нужно стремиться», – обратился он к участникам.

Затем к микрофону для объявления результатов турнира был приглашен главный арбитр соревнований Сергей Рытвиненко. В женском разряде весь пьедестал заняли москвички: «бронза» досталась Полине Мариной, «серебро» взяла Александра Чекавина, а обладательницей «золота» стала Кристина Пономарева

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Среди мужчин за второе и третье место развернулась настоящая битва – татарстанец Илья Кабанов и москвич Александр Бородин набрали одинаковое количество ударов, 295. Однако за более качественную игру второе место досталось представителю столицы России. Победителем же соревнований стал Егор Ерошенко из Ростовской области.

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