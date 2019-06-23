Фестиваль уличной музыкальной культуры «Под мостом» впервые прошел в Автограде

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах впервые прошел летний фестиваль уличной музыкальной культуры «Под мостом». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Участниками мероприятия стали 12 челнинских музыкантов. Они выступили на сцене амфитеатра на набережной имени Габдуллы Тукая, исполнив как кавер-версии известных песен, так и композиции собственного сочинения. Событие вызвало достаточно большой интерес у публики: многие жители города пришли на концерт целыми семьями.

Организаторами мероприятия выступили «Школа рока в Челнах» и исполком города. О дате и месте следующего подобного события будет объявлено позже.

Стать участником фестиваля может любой желающий, умеющий петь или играть на одном из музыкальных инструментов. Для этого необходимо оставить заявку в группе организаторов в социальной сети «ВКонтакте», прикрепив к ней запись своего выступления (в том числе и репетиционного).

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