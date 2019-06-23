Татар-информ

23 июня 2019, 17:28

Экономика и финансыОбщество

За год просрочка по ипотеке в России выросла более чем на треть

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Экономика и финансыОбщество

За год просрочка по ипотеке в России выросла более чем на треть

Увеличивается количество выданных «плохих» ипотечных кредитов.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Совокупная задолженность россиян по ипотечным кредитам за год увеличилась на 35% и составила, согласно данным на 30 апреля 2019-го, 80 млрд рублей по сравнению с 59 млрд на 30 апреля 2018-го. Об этом со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщает РИА Новости.

При этом объем просроченной задолженности по ипотеке демонстрирует стабильный рост: за апрель он увеличился на 5,4%, а с начала года на 10,2%.

Увеличивается и число выданных «плохих» ипотечных ссуд, хотя, согласно сведениям за апрель, их доля как по объему портфеля, так и по количеству кредитов пока остается неизменной

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Банк России планирует добиться снижения средней ставки по ипотеке до 8% в течение трех лет. 

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