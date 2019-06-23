Татар-информ

23 июня 2019, 16:12

ОбществоЗдоровье и среда

Акция «Неделя сбора батареек» продолжает путешествие по городам Татарстана

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ОбществоЗдоровье и среда

Акция «Неделя сбора батареек» продолжает путешествие по городам Татарстана

После Елабуги проект побывает в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Акция «Неделя сбора батареек» продолжает путешествие по городам Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

До сегодняшнего дня сдать старые батарейки и аккумуляторы можно было в Елабуге. Вскоре проект побывает в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. В Автограде сдать отработанные источники тока можно будет с 8 по 14 июля, в Нижнекамске – с 15 по 21 июля, в Альметьевске – с 22 по 28 июля.

Информация о местах расположения контейнеров будет размещена на сайте eco2eco.ru/blog/, а также в официальном аккаунте Министерства экологии Татарстана в социальной сети Instagram, отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках республиканской акции «Эковесна-2019» школьники РТ собрали 24,6 тонны отработанных батареек против 11,2 тонны в 2018 году. Азнакаевская гимназия была признана самой активной школой по сбору старых источников тока. 

До этого Татарстан подписал в Сочи на полях Российского инвестиционного форума соглашение с компанией Duracell о развитии в республике системы утилизации топливных элементов.

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