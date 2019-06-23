В Казанском Кремле подписан ряд соглашений в присутствии Президентов Татарстана и Туркменистана

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Руководители ряда вузов и предприятий Татарстана и Туркменистана подписали соглашения о сотрудничестве в Казанском Кремле. В церемонии приняли участие Президенты Татарстана и Туркменистана Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов.

В числе подписанных документов — меморандум о сотрудничестве между Государственным энергетическим институтом Туркменистана и Казанским государственным энергетическим университетом, договор о сотрудничестве между Институтом телекоммуникаций и информатики Туркменистана и Университетом Иннополис, соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и Казанским федеральным университетом. Кроме этого были подписаны меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменхимия» и «УК «КЭР-Холдинг», меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменнебит» и ПАО «Татнефть», а также соглашение между Агентством «Туркменавтоулаглары» и ПАО «КАМАЗ» о сотрудничестве в области поставок автотранспортной техники марки «КАМАЗ» и технической поддержки.

Комментируя подписание документов, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Россия и Татарстан остаются стратегическими партнерами для его страны. Туркменистан заинтересован в закупках машиностроительной продукции Татарстана, в рамках подписанных соглашений ожидается поставка около 2 тыс. грузовиков «КАМАЗ». «Сегодня мы обсудили большой спектр вопросов и в ходе рабочего визита подписали солидный пакет документов», — сказал Бердымухамедов. «В Татарстане очень многое делается для развития инноваций, научных достижений, причем они реально воплощаются на практике», — добавил он.

Как отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов, для республики большая честь принимать в гостях делегацию Туркменистана. «Уверен, этот визит станет знаменательным событием в истории наших братских народов, будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Россией и Туркменистаном. Наши народы связаны глубокими историческими и духовными вузами, плодотворными отношениями в области торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Мы провели содержательные переговоры, подписаны важные документы и дан хороший импульс для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества» — подчеркнул Минниханов.

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