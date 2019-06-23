Туркменистан готов закупать в Татарстане грузовики, самолеты и корабли

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Туркменистан готов закупить 2 тыс. грузовиков «КАМАЗ», кроме этого, республика нуждается в туристических судах и самолетах для развития сельхозавиации. Об этом сообщил лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.

«С КАМАЗом мы сегодня подписываем соглашение о закупке 2 тыс. единиц автотехники различной модификации, и на будущее мы тоже будем планировать... Есть просьба усилить вопросы сервиса по материально-технической базе», — сказал Бердымухамедов. Он также отметил, что две области Туркменистана пока не имеют сервисных центров «КАМАЗа», что создает некоторые неудобства для потребителей.

В беседе с Рустамом Миннихановым Президент Туркменистана также отметил, что его страна нуждается в закупках авиатехники и кораблей. «Мы с удовольствием закупили бы судно для экскурсионных поездок, мы с удовольствием закупили бы ту продукцию, которую вы сегодня нам показывали на выставке — это те самолеты, которые будут использоваться в сельском хозяйстве и по другим направлениям», — пояснил Бердымухамедов. Он уточнил, что Туркменистан также заинтересован в сотрудничестве с Татарстаном в топливо-энергетической сфере.

Делегация Туркменистана сегодня прибыла в Татарстан с рабочим визитом. После прилета в международный аэропорт «Казань» гостей ознакомили с продукцией ведущих предприятий республики: компаний ПАО «Камаз», «Зеленодольский завод имени Горького», «Казанский вертолетный завод». Кроме этого гостям республики представили продукцию «Татнефти», «КЭР-Холдинга» и других предприятий Татарстана.

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