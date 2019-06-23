Татар-информ

23 июня 2019, 13:51

Происшествия

Прокуратура РТ: Драку у военкомата в Челнах устроили те, кто пришел провожать друзей в армию

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Происшествия

Прокуратура РТ: Драку у военкомата в Челнах устроили те, кто пришел провожать друзей в армию

Прокуратура провела проверку после массовой драки в Набережных Челнах.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Прокуратура провела проверку после массовой драки в Набережных Челнах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Произошло это около пяти часов утра перед входом в здание военкомата Комсомольского района Челнов. Драка произошла между десятью молодыми людьми, прибывшими провожать призывников. Все они были пьяны», – рассказал Галиев.

Он отметил, что сами призывники в конфликте не участвовали – все они находились в этот момент в здании военкомата. Участники драки не использовали оружие, никто из них серьезно не пострадал.

«Заявлений от участников конфликта в полицию не поступало. По результатам прокурорской проверки не было выявлено никаких нарушений закона при организации призыва в деятельности военкомата. Меры прокурорского реагирования не требуются», – уточнил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полицейские доставили участников драки в отдел полиции. Двоим из них понадобилась медицинская помощь из-за ушибов, полученных в процессе конфликта.

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