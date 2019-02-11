Туркменистан готов открыть Генконсульство в Казани и увеличить частоту авиарейсов в Татарстан

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Генеральное консульство Туркменистана может появиться в Казани в ближайшее время. Договоренность об открытии диппредставительства сегодня была достигнута на переговорах первых лиц Татарстана и Туркменистана в Казанском Кремле.

Предложение по открытию генконсульства озвучил Президент РТ Рустам Минниханов. «Нужно рассмотреть возможность открытия в Казани Генерального консульства Туркменистана. Наши отношения носят системный стратегический характер, и если бы вы дали поручение рассмотреть этот вопрос, это было бы хорошо», — сказал Минниханов.

Президент Туркменистана предложение одобрил. «Что касается открытия Генерального консульства, мы приветствуем это предложение», — отметил Бердымухамедов.

В свою очередь он предложил увеличить частоту авиарейсов между Казанью и Ашхабадом, которые выполняет туркменская авиакомпания. «Если это будет востребовано, мы могли бы еще и увеличить частоту авиарейсов. Если сегодня они выполняются два раза в неделю, то могли бы выполнять и три», — уточнил Президент Туркменистана.

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