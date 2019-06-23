Минниханов: «Нам необходимо расширять торгово-экономические связи с Туркменистаном»

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Рынок Туркменистана представляет огромный интерес для компаний из Татарстана, при этом власти братской республики создают хорошие условия для инвесторов. Это открывает большие возможности для развития экономических связей и роста товарооборота. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с делегацией Туркменистана в Казанском Кремле.

Открывая встречу, Рустам Минниханов поблагодарил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за особое внимание к вопросам развития татарстано-туркменистанского сотрудничества. «Ваша страна всегда была для Татарстана стратегическим партнером», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что посещал Ашхабад в сентябре 2017 года, участвовал в открытии V Азиатских игр, которые Туркменистан организовал на самом высоком уровне. Президент Татарстана поблагодарил Бердымухамедова за приглашение на первый Каспийский экономический форум, который состоится в городе Туркменбаши 12 августа.

«Мы искренне благодарны тому, что наши компании успешно работают и получают поддержку в вашей стране. Это компании “Татнефть”, “КЭР-Холдинг” и многие другие. Сегодня в рамках посещения выставки вы дали ряд поручений, которые расширяют наши связи. Нам необходимо расширять торгово-экономические контакты. Потенциал вашей страны огромен, и для нас очень важно быть представленными на этом рынке», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что перспективными направлениями сотрудничества могут стать поставки автомобильной и авиационной техники, продукции судостроения. «Татарстан — один из промышленно развитых регионов России, мы находимся в числе лидеров состояния инвестиционного климата, мы много внимания уделяем созданию инновационной инфраструктуры, создаем индустриальные парки, технопарки, инжиниринговые центры, особые экономические зоны. Также мы активно работаем в направлении нанотехнологий, биотехнологий, робототехники. Все эти направления для нас очень важны. Я считаю что очень важно развивать татарстано-туркменистанские отношения в области культуры, науки, образования. В октябре текущего года планируется проведение Дней культуры Туркменистана в нашей республике. В апреле следующего года планируются Дни культуры Татарстана в Туркменистане. Очень представительная делегация туркменских мастеров искусств прибыла в рамках вашей делегации — это большое событие», — отметил Президент РТ в своем выступлении. Он также поблагодарил Бердымухамедова от имени татар, которые проживают в Туркменистане. «Они очень благодарны за внимание, за возможности. У нас была встреча, они попросили передать свою благодарность, уважение и почтение», — пояснил Рустам Минниханов.

В ответном слове Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что характер взаимоотношений Татарстана и Туркменистана очень прочный, а экономические и культурные связи носят долгосрочный характер. «Россия и Татарстан обладают мощным промышленным потенциалом. У нас впереди много проектов, которые приведут к повышению благосостояния наших народов», — пояснил Бердымухамедов. Он утончил, что Туркменистан заинтересован в развитии сотрудничества с компаниями из Татарстана, в частности с «Татнефтью» и ПАО «КАМАЗ». «Я хотел бы выразить благодарность за то, что созданная рабочая группа между Туркменистаном и Татарстаном по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству приносит хорошие плоды», — подчеркнул Бердымухамедов.

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