Республиканский «Гырон Быдтон» поменяет концепцию под мамадышский стиль

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). 29 июня в селе Пойкино Мамадышского района развернется республиканский фестиваль «Гырон Быдтон». Фестиваль удмуртской культуры неслучайно решено провести в Мамадышском районе, пишет газета «Нократ».



Организаторы мероприятия возлагают большие надежды на мамадышский опыт и решили полностью поменять концепцию праздника под мамадышский стиль.



Нынешними особенностями «Гырона Быдтона» поделилась исполнительный директор региональной общественной организации «Национально-культурная автономия удмуртов РТ» Марина Иванова.



По ее словам, праздник является переходящим, каждый год он проводится на разных территориях. В Мамадыше автономия удмуртов появилась в 2016 году, в этом же году здесь начали проводить местные праздники Гырон Быдтон. На одном из заседаний региональной общественной организации «Национально-культурной автономии удмуртов РТ» было решено предложить Мамадышскому району принять республиканский праздник и «перезагрузить» его, так как морально и фактически он «устарел», проводился однообразно, а его участнкиами были преимущественно пожилые люди.



На сегодняшний день к празднику ведется масштабная подготовка. Поляна, которую увидят гости праздника, оборудована домиками и другими объектами для проведения мероприятия.



Время фестиваля перенесли с утреннего на послеобеденное, а вместо воскресенья праздник пройдет в субботу, «чтобы население могло разгуляться». Акцент делается на молодежь, так что, по словам организаторов, все будет ново, современно, интересно, и, главное, все будет переплетаться с национальными традициями. За три дня до праздника откроется форум удмуртской молодежи «Бигерт». 27 июня в район приедут удмуртские ребята и девушки из четырех регионов. Задача форума – организовать молодежные площадки. Молодому крылу автономии впервые поручено такое ответственное задание.



Праздник включит насыщенную программу. Так, молодежи полностью доверили организацию и проведение конкурса «Чеберина и Батыр 2019» (по аналогии «Кряшенская красавица»), детского республиканского конкурса «Мудорвай», мастер-классов, дискотеки.



Предусмотрено выступление народных творческих удмуртских коллективов из Татарстана и других регионов России, специальных гостей праздника – театра «Анкай», эстрадного коллектива «Шулдыр Жыт» и других артистов.

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