Премьер-министр РТ открыл Сабантуй в Дербышках

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В берёзовой роще жилмассива Дербышки впервые после пятилетнего перерыва прошел Сабантуй. Мероприятие открыл Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Гостей встретили татарскими народными танцами и традиционным чак-чаком.

Алексей Песошин в сопровождении главы Советского района Романа Фатхутдинова посетил площадки «Город мастеров» и «Татарское подворье».

На площадке «Город мастеров» гостям продемонстрировали проекты, которые будут представлены в рамках WorldSkills. На панели были представлены мастер-классы по робототехнике, рисованию и хлебопечению.

Далее гости проследовали к главной сцене, где состоялось открытие народного праздника «Сабантуй», которое началось театрализованным представлением «Казан солгесе» («Казанское полотенце») с участием творческих коллективов, солистов, ансамблей района и Казани.

Затем Алексей Песошин поздравил всех от имени Президента РТ Рустама Минниханова и Госсовета РТ.

«Традиционно праздничный майдан Сабантуя объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий, открывает таланты и определяет лучших батыров. Сабантуй прошёл практически во всех городах и населённых пунктах нашей республики. Для наших соотечественников праздник проходит в 56 городах России и 29 странах ближнего и дальнего зарубежья. Этот праздник — хороший повод, чтобы высказать признание всем, кто своим трудом решает важные задачи укрепления продовольственной безопасности страны, повышения конкурентноспособности отечественной сельхозпродукции. Поздравляю с праздником», — обратился к гостям праздника Премьер-министр РТ.

В том числе гостей Сабантуя в Дербышках поздравил и глава Советского района Роман Фатхутдинов.

«Сабантуй объединяет людей разных возрастов, вероисповеданий и национальностей. На протяжении многих веков Сабантуй остаются долгожданным и радостным событием, с праздником!» — сказал Фатхутдинов.

Сабантуй впервые за пять лет вернулся в поселок Дербышки Советского района Казани. Подготовка к празднику здесь основательная — впервые за 20 лет капитально отстроили дорогу, расширили парковку и провели освещение пешеходных дорожек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.