Заинцы провели митинг памяти и скорби, почтя погибших на войне солдат

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). 22 июня, в День памяти и скорби, заинцы собрались на митинг возле памятника Воину-Освободителю, чтобы почтить память земляков, павших за Родину на полях сражений, передает «Заинск-информ».



Замглавы Заинского района Валерий Акатьев выступил перед участниками митинга. Он напомнил, что 22 июня является трагической и горькой датой в истории нашего отечества – 78 лет назад началась война, которая унесла 27 млн жизней.





«Этот день является Днем преклонения и скорби, гордости за свой народ, безмерного восхищения за его мужество и несгибаемую волю», – отметил Валерий Акатьев.



11600 уроженцев Заинского района встали на защиту родины, из них только 4190 вернулись с поля боя.





«Мы всегда будем в неоплатном долгу перед ними. Светлая память тем, кто навеки остался на этой войне», – сказал он.



22 июня 1941 года, рано утром, без объявления войны фашистская Германия напала на нашу родину – началась Великая Отечественная война. Но в памяти человечества роковая дата осталась не просто датой, а своеобразным рубежом – началом отсчета долгих 1418 дней войны.





Ранее акция памяти состоялась в Нижнекамске. Сотни жителей устроили своеобразный флешмоб, образовав из зажженных свечей слово «Помним».

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