(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил участников Сабантуя с праздником плуга. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия», — говорится в сообщении. Сабантуй отмечают во многих регионах страны, добавил Президент РФ.

В дни праздника в городах и селах проходят народные гулянья, концерты, спортивные состязания, конкурсы и игры. Сабантуй объединяет людей, как и века назад.

«И конечно, здесь, в Татарстане, в центре торжеств, сегодня также царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения. Уверен, что в богатой и разнообразной программе Сабантуя все найдут себе занятие по душе, с большим удовольствием отведают замечательные блюда национальной кухни», — отметил Путин.

В заключение он пожелал участникам праздника хорошего настроения и успехов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.