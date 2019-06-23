Американский хореограф обвинила команду Алины Загитовой в плагиате

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Американский хореограф Джо Джо Гомез заявила, что ее коллега Даниил Глейхенгауз, работающий с Алиной Загитовой, скопировал ее танец для показательного номера фигуристки. Об этом она написала в Instagram, сообщает RT.

По мнению Гомез, ее постановка на композицию Bad Guy певицы Билли Айлиш была украдена.

«Даниил Глейхенгауз, мне приятно, что вы сильно вдохновились моей работой, но в следующий раз, вместо кражи, наймите меня и купите билет в Японию», — написала хореограф.

Вскоре она добавила, что Глейхенгауз связался с ней и принес свои извинения.

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