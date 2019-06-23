Татар-информ

23 июня 2019, 11:08

Здоровье и среда

Малышева назвала лучшую в мире диету

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Здоровье и среда

Малышева назвала лучшую в мире диету

По мнению телеведущей, наиболее действенно для похудения съедать 1,2 кг зелени в день.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Телеведущая, заслуженный врач РФ Елена Малышева назвала средиземноморскую диету лучшей в мире. Об этом она заявила в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Свои слова телеведущая объяснила исследованием, авторы которого изучили 41 диету и составили рейтинг на основании показателей скорости похудения, влияния на здоровье, долговременности сохранения результата и сбалансированности.

«Средиземноморская диета — это 1200 граммов зелени в день, ведро зелени. Поэтому средиземноморская диета не ограничивает калорийность: 1200 граммов зелени сможете — сами ничего не захотите», — сказала Малышева.

По ее словам, помимо зелени диета включает рыбу, морепродукты, оливковое масло, цельнозерновые крупы, бобовые и красное мясо в ограниченных количествах. По ее словам, часто в диету включат красное вино, которого там быть не должно.

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