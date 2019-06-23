Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору качественного и безопасного алкоголя. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Необходимо покупать спиртное только в тех магазинах, которые имеют лицензию на розничную продажу алкоголя — такой документ должен быть размещен в доступном для просмотра месте.

Следует избегать покупки в местах несанкционированной торговли, таких как павильоны и киоски, приобретения с рук и в Интернете. Алкоголь должны продавать только с использованием кассы, поскольку такая продукция регистрируется в единой государственной информационной системе.

Важно обратить внимание на стоимость алкоголя. 0,5 литра водки крепостью 40% должны стоить минимум 205 рублей, коньяк того же объема — 371 рубль.

На упаковке спиртного должна быть размещена федеральная или акцизная марка, на которой обязательно должны быть штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии и дате розлива.

Название товара на этикетке и на марке должно быть одинаковым. Кроме того, на этикетке должна содержаться информация о доле этилового спирта продукте и объем тары в литрах.

Следует осмотреть колпачок бутылки: он должен плотно прилегать к стеклу, не прокручиваться, содержимое емкости не должно вытекать при ее переворачивании.

Эксперты напоминают, что проверить подлинность покупаемого алкоголя можно при помощи бесплатного мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко».

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