Альметьевск принял чемпионат и первенство России по триатлону

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В эти выходные в Альметьевске проходит чемпионат и первенство России по триатлону. 22 июня на городском пляже состоялось торжественное открытие соревнований по триатлону, пишет газета «Знамя труда».

Состязания являются отбором на чемпионат Европы, который пройдет в июле этого года в Казани. Участники приехали из 35 регионов России. В первый день за призовые места боролись любители.

Соревнования стартовали с музыкального подарка от вокального коллектива «Каприз» и выступлений почетных гостей мероприятия. Руководитель исполкома Альметьевского района Марат Гирфанов отметил, что благодаря поддержке правительства Татарстана в республике культивируется около 50 видов спорта и триатлон сегодня набирает обороты.

«Мы болеем за вас, прежде всего за Татарстан. Но будем гостеприимными и с удовольствием проиграем самым лучшим», – отметил руководитель.

Президент федерации триатлона России Петр Иванов поблагодарил Министерство спорта РТ, Марата Гирфанова за помощь в организации соревнований и выразил надежду на то, что в Альметьевске они проходят не в последний раз.

Замминистра спорта РТ Айрат Ахмеров подтвердил статус нашей республики как самого спортивного региона по итогам прошлого года, не последнюю роль в этом сыграл Нефтеград.

Почетные гости провели церемонии награждения, где спортсмены, занявшие призовые места, помимо медалей и цветов, получили ценные подарки. К тому же золотые медалисты 2002 – 2004 годов рождения сегодня автоматически прошли отборочный тур на финал IX Спартакиады учащихся России 2019 года, который пройдет в августе в Чебоксарах.

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