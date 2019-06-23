Татар-информ

23 июня 2019, 09:32

Официальная хроника

Рустам Минниханов встретил Президента Туркменистана в международном аэропорту «Казань»

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Официальная хроника

Рустам Минниханов встретил Президента Туркменистана в международном аэропорту «Казань»

Фото: tatarstan.ru

Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с продукцией ведущих предприятий Татарстана.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Татарстан. В международном аэропорту «Казань» почетного гостя встретили Президент РТ Рустам Минниханов, Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

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Как сообщили в пресс-службе Президента РТ, по прибытии делегация Туркменистана ознакомилась с выставкой промышленной продукции, произведенной в Татарстане. «КАМАЗ» представил свои грузовые автомобили, автобусы, в том числе работающие на газе, и электробусы. «Казанский вертолётный завод» продемонстрировал легкий вертолёт «Ансат», оснащенный медицинским модулем. Также Президент Туркменистана ознакомился с новыми технологиями в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, внедряемыми компанией «Татнефть». Об опыте по установке газобалонного оборудования рассказали представители группы компаний «РариТЭК». Помимо этого, в экспозиции приняли участие представители Зеленодольского завода имени Горького, технополиса «Химград», компании «КЭР-Холдинг».

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«Сегодня основной частью деловой программы станет двусторонняя встреча Президента Татарстана и Президента Туркменистана в Казанском Кремле и переговоры в расширенном составе. В ходе встречи планируется обсудить перспективные направления сотрудничества, а по завершению подписать ряд соглашений, затрагивающих сферы автомобилестроения, нефтехимии, образования», — отметили в пресс-службе.

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Также Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов посетят в Казани татарский национальный праздник «Сабантуй», в ходе которого осмотрят национальные подворья районов республики и спортивные состязания.

В состав делегации Туркменистана также вошли заместители Председателя Правительства, министры иностранных дел, спорта и молодежной политики, культуры.

 

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