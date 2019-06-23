Алексей Новиков

23 июня 2019, 02:25

Происшествия

Теплоход «Василий Чапаев», который шел из Москвы в Тетюши встал из-за задымления

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Происшествия

Теплоход «Василий Чапаев», который шел из Москвы в Тетюши встал из-за задымления

На борту теплохода 171 человек, в результате инцидента никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

 

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Теплоход «Василий Чапаев», который шел из Москвы в Тетюши встал до утра из-за задымления в машинном отделении, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В половине одиннадцатого ночи поступила информация о том, что на Волге в Верхнеуслонском районе РТ неподалеку от Нижнего Услона в машинном отделении теплохода «Василий Чапаев» произошло задымление.

Двухпалубный теплоход «Василий Чапаев» шел из Москвы в Тетюши. На его борту находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа.

«Погибших и пострадавших нет. Паника не допущена. Со слов капитана, предварительно горел силовой кабель дизель-генератора. Теплоход на ходу, после проверки оборудования и проветривания продолжит движение», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

На место вышел пожарно-спасательный катер КС-110, вблизи теплохода находится толкач «Памир», который при необходимости сможет отбуксировать теплоход к пристани в Нижнем Услоне на расстояние в 200 метров.

По решению Казанской инспекции государственного портового контроля, теплоход остановлен до утра. Пассажиры и экипаж водой и продуктами обеспечен.

 

 

 

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