Татар-информ

23 июня 2019, 07:41

Официальная хроника

Минниханов примет в Казанском Кремле Президента Туркменистана и пригласит его на Сабантуй

Официальная хроника

Минниханов примет в Казанском Кремле Президента Туркменистана и пригласит его на Сабантуй

Гурбангулы Бердымухамедов посетит Татарстан с официальным визитом.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретит делегацию Туркменистана во главе с Президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым. Ожидается подписание ряда соглашений в Казанском Кремле, после чего Рустам Минниханов пригласит гостей республики на национальный праздник Сабантуй. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

После прилета в международный аэропорт «Казань» делегацию Туркменистана ознакомят с презентацией ведущих предприятий республики. Гурбангулы Бердымухамедову покажут продукцию ПАО «Камаз», «Зеленодольский завод имени Горького», «Казанский вертолетный завод». Кроме этого гостям республики представят продукцию ПАО «Татнефти», «КЭР-Холдинга» и других предприятий Татарстана.

«Ожидается, что после осмотра выставки делегация Туркменистана посетит Казанский Кремль, где состоится беседа президентов двух республик, а затем состоится встреча в расширенном формате», - отметили в пресс-службе.

По итогам встречи планируется подписание ряда документов, в том числе меморандум о сотрудничестве между Государственным энергетическим институтом Туркменистана и Казанским государственным энергетическим университетом, договор о сотрудничестве между Институтом телекоммуникаций и информатики Туркменистана и Университетом Иннополис, соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и Казанским федеральным университетом. Кроме этого планируется подписание меморандума о взаимопонимании между госконцерном «Туркменнебит» и ПАО «Татнефть», а также соглашение между Агентством «Туркменавтоулаглары» и ПАО «КАМАЗ» о сотрудничестве в области поставок автотехники.

В завершение визита Президент Туркменистана в сопровождении Президента Республики Татарстан посетит татарский народный праздник «Сабантуй», осмотрит национальные подворья муниципальных районов и спортивные состязания.

 

 

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