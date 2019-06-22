Для юных авиамоделистов Менделеевска впервые провели фестиваль «В небо»

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Менделеевске впервые состоялся фестиваль авиамоделирования имени героя Советского Союза Василия Пискунова «В небо». Различные модели самолетов кружили в небе над территорией строящегося стадиона, передает ИЦ «Менделеевск».
Юные авиалюбители встретились на одной площадке, чтобы рассказать о своих «воздушных» увлечениях, продемонстрировать свои интересные разработки и технологии.
Мероприятие прошло при участии педагогоа Центра детского технического творчества Елабуги, воспитанников приюта «Камские зори» и других. С приветствием к участникам обратились руководитель Управления образования Эрнст Сафаргалин, директор ЦДТ Айгуль Муталибова, военные летчики Анатолий Павлов и Валерий Орлов.
На фестивале каждый смог проникнуться романтикой неба. Одной из самых зрелищных частей программы стали показательные выступления радиоуправляемых моделей самолетов. Детям предлагалось сконструировать и запустить своими руками модель самолета, а также принять участие в состязаниях, победители которых определялись по дальности полетов. Желающие соревновались в номинациях «Планеры», «Ракеты», «Бумажные модели».
Гости праздника также могли ознакомиться с выставкой робототехники и проявить свою инженерную смекалку. На мероприятии работало множество интерактивных развлекательных зон, мастер-классы по авиаконструированию и техническому творчеству.
В финале состоялось награждение лучших авиамоделистов. Кульминацией фестиваля стал массовый запуск воздушных змеев.