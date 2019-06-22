В заказнике «Кичке-Тан» Агрызского района разложили вакцины против бешенства

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Природный заказник «Кичке-Тан» Агрызского района посетили члены кружка «ЭкОС» (экология, охрана, спасение), которые помогли сотрудникам заказника осуществить профилактические мероприятия против бешенства диких животных, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.





Специалист заказника Альфия Нуриманова рассказала о признаках проявления бешенства у животных, мерах борьбы, профилактике в дикой природе. Ребята узнали, что единственным действенным способом борьбы против бешенства является применение оральной вакцины против бешенства.



Управление ветеринарии Агрызского района РТ выделило необходимое количество препаратов для иммунизации против бешенства диких животных. Сотрудники заказника совместно с членами кружка «ЭкОС» разложили на территории сотни вакцин. Препараты также оставили для бездомных собак возле населенных пунктов.





По итогам мероприятия участники приняли решение продолжать совместную работу, направленную на охрану территории заказника от распространения вируса бешенства диких животных.

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