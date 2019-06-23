Татар-информ

23 июня 2019, 08:25

Здоровье и среда

В Нижнекамске пациентам Школы здоровья рассказали об опасностях лечения псориаза

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Здоровье и среда

В Нижнекамске пациентам Школы здоровья рассказали об опасностях лечения псориаза

Псориаз проявляется в хроническом заболевании кожи, причина которого точно неизвестна.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске открылась Школа здоровья для пациентов, которые живут с диагнозом «псориаз». В этом году такой диагноз был поставлен 200 нижнекамцам, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Псориаз проявляется в хроническом заболевании кожи, причина которого точно неизвестна. Им страдают около 2% населения, но эта цифра не точная – больные не всегда обращаются за помощью к врачам. По словам заведующей стационаром нижнекамского КВД Светланы Хаертдиновой, псориаз является доброкачественным заболеванием, для большинства пациентов неудобства связаны с косметическим дефектом.

Во время прогрессирующей стадии, когда появляются новые бляшки и увеличиваются те, которые уже есть, нужно обращаться к врачу. Не стоит доводить себя до такого обострения, чтобы встал вопрос о стационарном лечении. Врач скорректирует мазевое лечение, назначит лекарства, обычно это гормональная терапия.

Однако Светлана Хаертдинова отметила, что лечение мазями назначается на период обострения, обычно он составляет 10-14 дней. Но есть и пациенты, которые пользуются мазями в течение нескольких лет и это приводит к печальным последствиям – истончается кожа, начинают просвечивать сосуды, «садятся» надпочечники.

Во время обострения нужно максимально нежно ухаживать за кожей – несильный напор воды в душе, комфортная температура, от мочалки и бани лучше отказаться, а одежду стоит выбирать хлопковую и свободную без грубых швов.

По словам медиков, хороший эффект проявится даже от того, что пациент выспится, отдохнет, начнет гулять и правильно питаться.

«Школа здоровья для больных псориазом на лето уходит на каникулы, а осенью занятия возобновятся. Узнать о расписании можно будет по телефону регистратуры кожно-венерологического диспансера 8 (8555) 39-19-26», – отмечает источник.

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