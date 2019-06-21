В Пестречинском районе устанавливают аншлаги на домах в преддверии Всероссийской переписи населения

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). С 1 по 31 октября 2020 наступает очередная Всероссийская перепись населения – ей предшествует большая подготовительная работа, в которой задействованы все службы Пестречинского района и органы местного самоуправления – они должны обеспечить условия для успешного проведения переписи населения на территории района, пишет газета «Вперед».



Одно из условий – уточнение перечня и границ муниципального образования, сельских поселений, упорядочение в населенных пунктах адресного хозяйства с проведением сплошной проверки его состояния и работ по установке недостающих номерных знаков домов и квартир.



Согласно установленным правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда и других зданий и сооружений, на всех угловых домах на пересечении улиц и переулков должен висеть указатель с ясно видимыми и четко написанными названиями улиц, а на каждом доме должен быть установлен четкий номерной знак.



В многоквартирных домах на дверях подъездов должны быть обозначены номера квартир, а каждая квартира должна иметь номер. Нумерация домов по каждой стороне улицы должна быть последовательной, не должно быть улиц с одинаковыми названиями и домов с одинаковыми номерами на одной и той же улице. Установка аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов относится к вопросам местного значения.



На сегодняшний день в Пестречинском районе власти проверили аншлаги на улицах и номерные знаки на домах. Успешнее всего с этим справились в Белкино, Кряш-Серде, Пимерях, Тат.Ходяшево, Кибячах, Кобяково.

Проделать большую работу еще предстоит Екатериновскому, Шалинскому, Богородскому, Ленино-Кокушкинскому, Надеждинскому, Отар-Дубровскому, Читинскому, Старо-Шигалеевскому, Янцеварскому, Кощаковскому, Пановскому, Конскому, Кулаевскому и Ковалинскому сельским поселениям.



Последняя перепись населения в нашей стране проводилась в 2010 году.

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