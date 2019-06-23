Татар-информ

23 июня 2019, 03:10

Общество

Жительница Нижнекамска отпраздновала столетний юбилей

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Общество

Жительница Нижнекамска отпраздновала столетний юбилей

Антонина Токарева родилась в селе Котловка Елабужского района в семье крестьянина, где росло шестеро детей.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Столетний юбилей отметила жительница Нижнекамска Антонина Токарева. Поздравить ее пришли родные и близкие, а также представители муниципалитета и социальных служб, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Антонина Токарева родилась в селе Котловка Елабужского района в семье крестьянина, где росло шестеро детей. В 13 лет она уехала в Казань к старшей сестре. Бросив учебу, нянчила их ребенка.



В 1939 году Антонина вышла замуж и родила дочь Тамару. Однако через год муж Антонины Михайловны скончался, и она переехала к родителям в Челны. Пожив здесь некоторое время, она перебралась в Краснокаменск и вышла замуж во второй раз. Дочь от первого брака впоследствии стала балериной и выступала на сценах Перми, Арзамаса и Сыктывкара. А сама Антонина Токарева связала свою жизнь с молодым городом нефтехимиков, в 1985 году переехав в Нижнекамск.

Получив паспорт, Антонина Токарева стала учиться на электросварщика. По этой профессии работала и во время войны на моторном заводе. «Всю жизнь я работала с мужиками. Рядом у нас был спиртзавод. Они постоянно пили, а я так и не научилась», – поделилась именинница.

«Помню, как Гитлер бежал по улице во время войны. Бежит, а за ним вода черная. Добежал до нашей церкви в Котловке, поднимается на колокольню, и вода все выше... Он дальше, на крест карабкается, и тут вода еще сильнее поднялась, и залила его. И тут я говорю: “Все, Гитлер капут!” – завела Антонина новую историю.

«Этот сон я запомнила на всю жизнь, а вот сейчас уже забываю, что сделала только что», – призналась журналистам юбилярша.

 

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