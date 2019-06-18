Тетюшские детсадовцы взяли шефство над цветочными клумбами в «Неделю цветов»

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В детском саду «Колосок» города Тетюши состоялась «Неделя цветов». В ее рамках специалисты применяли игровые ситуации, проводили беседы, дети отгадывали загадки, учили стихи и песни, с удовольствием рисовали знакомые им цветы, пишет газета «Авангард».

Ребята закрепили знания о лете и летних цветах, прослушали «Сказку о луговых цветах», рассматривали иллюстрации, играли в игры «Собери цветок», «Назови цветок», «Раз, два, три к цветку беги», затем вырезали и склеили свой необычный букетик.

На прогулке ребята изучали цветы на клумбах детского сада, любовались красотой цветочного мира, беседовали о значимости растений для человека и окружающей среды и ухаживали за цветами на клумбе.

Кульминацией «Недели цветов» стал праздник «Путешествие в цветочную страну». Дети вместе с Феей цветов, Розочкой и Садовником отправились на паровозике в сказочную страну цветов. Здесь они нашли волшебный «Цветик-семицветик» с заданиями. Все вместе отгадывали загадки про цветы, танцевали, играли в подвижные игры: «Цветы и дождик», «Найди такой же цветок», «Аукцион цветов», «Садовник и цветы».

«Мы надеемся, что эта неделя запомнится ребятам своей красотой, они будут бережно относиться к цветам и ухаживать за ними, развивая чувство прекрасного», – поделились воспитатели.

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