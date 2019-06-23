Татар-информ

23 июня 2019, 01:38

Общество

Завершающим событием проекта «Сквер чудес» в Бугульме станет семейная квест-игра

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Общество

Завершающим событием проекта «Сквер чудес» в Бугульме станет семейная квест-игра

Финальным мероприятием станет квест-игра «Сквер чудес», приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Бугульме состоится заключительное мероприятие проекта «Сквер чудес», ставшего победителем IX Конкурса социальных и культурных проектов, пишет «Бугульминская газета».

Финальным мероприятием станет квест-игра «Сквер чудес», приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Событие состоится в сквере, расположенном вблизи центральной площади города.

Цель игры – популяризировать здоровый образ жизни, семейные ценности и совместный досуг членов приемных семей. По итогам конкурсной программы участников наградят дипломами, ценными призами и сладкими подарками.

В течение 2018 -— 2019 годов коллектив литературно-мемориального музея Ярослава Гашека работал над проектом «Сквер чудес». Данный проект является программой музейных мероприятий, лекций и экскурсий, разработанных в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Татарстане.

В ходе работы организаторы разработали совместные экскурсии, провели музейные мероприятия, которые дали всем участникам проекта ощущение семейной теплоты, заботы, взаимопонимания и ответственности. В рамках досугового формата все мероприятия носили просветительский характер.

Проект «Сквер чудес» проходил в несколько этапов. Для разных жителей района проводились музейные мероприятия и лекции различной тематической направленности: «Ретро-елка в музее»; «Татарстан – Родина моя», рассказывающее об истории республики; лекция-экскурсия по Бугульме «Мы в этом городе живем»; мероприятие «Войны священные страницы в летописи Бугульмы» в рамках празднования Дня Победы; игра-викторина «Что написано пером…», приуроченная ко Дню русского языка и другие.

 

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