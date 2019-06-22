Татар-информ

22 июня 2019, 23:17

Спорт

Зеленодольские футболисты победили в региональном этапе турнира «Кожаный мяч»

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Спорт

Зеленодольские футболисты победили в региональном этапе турнира «Кожаный мяч»

На втором месте оказалась команда «Энергетик» из Бугульмы, на третьем — «Зенит-Гимназия № 179» из Казани.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Футбольная команда «ДЮСШ № 3» из Зеленодольска заняла первое место в финальном турнире республиканского этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч — 2019». Об этом сообщает Федерация футбола РТ.

Соревнования прошли с 18 по 20 июня на стадионе «Рубин» в Казани среди юношеских команд 2008-2009 г.р.

На втором месте оказалась команда «Энергетик» из Бугульмы, на третьем — «Зенит-Гимназия № 179» из Казани.

«Зеленодольская команда „ДЮСШ № 3“ получила право представлять Республику Татарстан на Всероссийских соревнованиях „Кожаный мяч-2019“, который пройдет в начале августа в Иваново», — говорится в сообщении.

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