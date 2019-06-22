Казанское школьное лето открыли первым межшкольным фестивалем параспорта

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В 181-й школе 18 июня прошел первый межшкольный казанский Фестиваль параспорта, в котором приняли участие свыше 100 подростков, сообщают организаторы.

«Фестиваль параспорта состоялся в рамках инклюзивного проекта „На урок — вместе“, инициаторами которого являются компания Ingka Centres в России и Региональная общественная организация людей с инвалидностью „Перспектива“ (г. Москва)», — говорится в сообщении.

В Казани исполнителем проекта является некоммерческая организация «Городской центр образования».

Школьники из пяти учебных заведений впервые попробовали себя в нескольких видах параспорта. В спортзале были обустроены пять площадок, на каждой из которых был представлен один из видов параспорта: бочча, голбол, настольный теннис на колясках, футбол для незрячих и пауэрлифтинг.

Школьники узнали, как, например, можно играть в футбол, если у тебя на глазах плотная черная повязка и полагаться можно только на слух или как играть в настольный теннис, сидя в инвалидной коляске.

Как отметила координатор проекта «На урок — вместе» (г. Казань) Валентина Чернявская, школьники не остались равнодушны к этому мероприятию. «Я считаю, что мы достигли своей цели: дети, которые никогда не видели, как занимаются спортом люди с инвалидностью, не просто это увидели, но и смогли принять в этом участие. Школьники не остались равнодушными — их действительно увлек фестиваль, достаточно посмотреть, насколько они азартно участвовали», — отметила Валентина Чернявская.

Фестиваль проводится с целью повышения уровня знаний о способностях и возможностях людей с инвалидностью у школьников города Казани, привлечение их внимания к паралимпийским видам спорта, к образу жизни и достижениям спортсменов с инвалидностью.

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