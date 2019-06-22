Татар-информ

22 июня 2019, 20:16

Общество

В рамках нацпроекта в этом году приведут в нормативное состояние 83,3% дорог Казанской агломерации

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Общество

В рамках нацпроекта в этом году приведут в нормативное состояние 83,3% дорог Казанской агломерации

На установку светофоров, дорожных знаков, ограждений безопасности и устройство искусственных неровностей направят 203,7 млн рублей.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Казани планируют отремонтировать 81 объект общей протяженностью 47,3 км, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Отмечается, что в результате ремонта в нормативное состояние будет приведено 83,3% дорог Казанской агломерации.

«Общая сумма финансирования на 2019 год определена в сумме 2,35 млрд рублей, из них 1,35 млрд рублей — средства федерального бюджета, 1 млрд рублей — бюджета Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

В том числе 203,7 млн рублей направят на установку светофоров, дорожных знаков, ограждений безопасности и устройство искусственных неровностей. 

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт на 30 объектах из 81.

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