Компанию по добыче карбонатных пород в Мамадышском районе оштрафовали за нарушение условий лицензии

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Компанию, осуществляющую добычу карбонатных пород на месторождении «Отаркинское» в Мамадышском районе РТ, оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение условий лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Нарушение условий лицензионного договора выявили инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в ходе выездной проверки в Мамадышском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания вышла за границы участка, отведенного для добычи пород.

Также юридическое лицо в установленный срок не предоставило сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых и не осуществило перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Компании предписано привести земельный участок в соответствии с целевым назначением, произвести рекультивацию нарушенных земель согласно техническому проекту.

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