В КФУ предложили запустить федеральный исследовательский проект «Засечные черты России»

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). На ежегодном общем собрании Российского исторического общества, которое состоялось 20 июня в Москве, Казанский федеральный университет предложил запустить проект «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия — засечных черт России». Об этом сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на директора Института международных отношений КФУ, председателя отделения РИО в Казани Рамиля Хайрутдинова.

«Засечные черты — система оборонительных сооружений в XVI-XVII веках на южных и юго-восточных границах Русского государства для защиты от нашествия кочевников, а также опорные пункты при наступлениях. Засечные черты состояли из лесных завалов-засек, которые восполняли и естественные препятствия местности, чередуясь в безлесных промежутках с частоколами, надолбами, земляными валами», — рассказал Рамиль Хайрутдинов.

Он отметил, что наибольшее развитие засечные черты получили с XVI века, после образования Русского централизованного государства.

По словам Хайрутдинова, к нашему времени большинство засечных лесов вырублены, а ту малую часть, которая осталась, охраняют в заповедниках «Калужские засеки» и «Тульские засеки».

Директор Института международных отношений пояснил, что с 1998 года в национальном парке «Угра» (Калужская область) действует программа восстановления широколиственных лесов бывшей Заокской засечной черты, в рамках которой создаются посадки сеянцев дуба и проводятся уходы за лесными культурами.

Он добавил также, что поздние оборонительные линии, такие, как Новая Закамская линия, на территории Самарской области и Татарстана сохранились в более хорошем состоянии.

Целью проекта является создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия, связанных с засечными чертами на территории России.

В пресс-службе КФУ отметили, что инициативу уже поддержал директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

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