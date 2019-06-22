Татар-информ

22 июня 2019, 17:23

Общество

Выстрелы минометов и авиаудары: в Пестречинском районе прошли военные игры «Элбэдэн»

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Общество

Выстрелы минометов и авиаудары: в Пестречинском районе прошли военные игры «Элбэдэн»

Фото: Михаил Захаров

На фестивале были задействованы около 150 реконструкторов, семь ретромобилей и макеты военной техники времен ВОВ.

(Пестрецы, 22 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В деревне Альвидино Пестречинского района прошел фестиваль военных игр «Элбэдэн». В нем приняли участие около 150 реконструкторов, семь ретромобилей и макеты военной техники времен Великой Отечественной войны. 

На входе гостей фестиваля встречал народный хореографический коллектив «Гретта», вместе с которым пришедшие могли обучиться танцам военных лет. 

Официальную часть фестиваля открыли Уполномоченный по правам человека РТ Сария Сабурская и заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков. 

«Сегодня, 22 июня, спустя десятилетия, мы вспоминаем и чтим память героев Великой Отечественной войны. Мы уверены, что никогда память о тех людях, которые принесли мир на нашу землю, не будет забыта», — поздравила всех пришедших Сабурская.

Она также отметила значимость проведенных военных игр «Элбэдэн» в деревне Альвидино, где проживал Герой Советского Союза и защитник Брестской крепости майор Петр Гаврилов. 

«Сегодня важный день, 22-е число — это дата, когда для Советского Союза, для современной России мир поделился на до и после, мы осознали, что мы потеряли сотни миллионов наших близких и родных людей. И сегодняшнее мероприятие одно из самых правильных и масштабных событий в республике и в России. Оно напоминает нам о подвиге, который совершили наши соотечественники. И я уверена, что все те кто пришел, запомнят это событие», — отметил Ринат Садыков. 

Реконструкция битвы за Брестскую крепость началась накануне 22 июня в 4 часа утра с авиаударов двух самолетов «Ан» и «Як». Затем реконструкторы провели имитированный бой на берегу реки Меша. 

Своими впечатлениями и задачами на бой с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился участник ульяновского военно-исторического клуба «Витязь» Илья Корнилин. Он представлял на фестивале немецкую армию.

«Я выполнял указания, скажем так, немецких военоначальников по нападению на Советский Союз, однако мне бы хотелось испытать героизм красноармейцев. Но кому-то врага показать тоже нужно, и эта доля упала на мои плечи», — сказал он. 

Он также отметил, что надетая на нем немецкая форма не означает, что реконструкторы вживаются в роль настолько, что готовы кричать по-немецки и изображать немецких оккупантов. 

«Мы просто изображаем противника таким, какой он был, простых солдат. Они точно так же исполняли приказы своего начальства и выполняли, как им казалось, свой долг», — подчеркнул Илья. 

Во второй половине дня реконструкция продолжилась импровизированными военными боями и битвой за Восточный форт Брестской крепости. 

На площадке фестиваля можно было увидеть выставку раритетных автомобилей, боевого оружия и попробовать блюда полевой кухни.

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