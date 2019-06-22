Председателем Всемирного форума татарской молодежи избрана Ленария Муслюмова

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Председателем Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) избрана Ленария Муслюмова. Эту кандидатуру на внеочередном заседании форума предложил Табрис Яруллин, заявивший недавно о своем уходе с постов председателя ВФТМ и заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар.

Яруллин напомнил, что Ленария Муслюмова пришла в организацию в качестве волонтера и компетентна во всех сферах деятельности форума.

Очередной съезд ВФТМ пройдет в августе. Делегаты форума изберут председателя, а также по инициативе членов совета форума будет пересмотрен устав организации.

В качестве гостя во внеочередном заседании форума участвовал заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

Ленария Муслюмова родилась в 1994 году в Уфе. Окончила филологический факультет КФУ. Во Всемирном форуме татарской молодежи работает с 2014 года, одновременно является ответственным секретарем Молодежной палаты при Государственном совете РТ. Муслюмова также является модератором проектных семинаров под руководством помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

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