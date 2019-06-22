В Минпросвещения РФ предложили изучать математику и технологию в школе с помощью компьютерных игр

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В школах и колледжах страны предложили обучать учащихся с помощью компьютерных игр, приложений и виртуальных симуляторов. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект Минпросвещения России предполагает проведение в ближайшие пять лет эксперимента по модернизации образовательной системы и внедрению новых средств обучения, основанных на цифровых технологиях.

Современные технологии будут внедрены при изучении информатики, математики и технологии. Новация позволит сформировать у учащегося и педагога нужные навыки и умения для использования информационных технологий в ходе обучения и повысить мотивацию подростка к обучению.

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