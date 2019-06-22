Татарстанская теннисистка завоевала «золото» первенства России в Казани

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). С 15 по 22 июня в столице Татарстана прошло первенство России по теннису среди юношей и девушек до 17 лет, сообщает Федерация тенниса РТ.

В результате финальных матчей представительница Татарстана Мария Бондаренко завоевала «золото» в одиночном разряде. Анна Зырянова из Москвы уступила ей с большим отрывом и заняла второе место, на третьем месте оказалась представительница Сочи Мария Шолохова.

Также Мария Бондаренко заняла первое место в парном разряде. Спортсменка выступила с Кристиной Кудрявцевой из Королева. На втором месте другая татарстанская спортсменка Виолетта Бородина (Альметьевск), она выступила с Ксенией Зайцевой из Химок, «бронзу» завоевали теннисистки из Самары Влада Ленская-Богомолова и Анастасия Феклистова.

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