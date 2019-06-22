Татар-информ

22 июня 2019, 15:16

Спорт

Татарстанская теннисистка завоевала «золото» первенства России в Казани

Рекомендуем

Спорт

Татарстанская теннисистка завоевала «золото» первенства России в Казани

Финальные матчи турнира прошли 22 июня в казанской Академии тенниса.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). С 15 по 22 июня в столице Татарстана прошло первенство России по теннису среди юношей и девушек до 17 лет, сообщает Федерация тенниса РТ. 

В результате финальных матчей представительница Татарстана Мария Бондаренко завоевала «золото» в одиночном разряде. Анна Зырянова из Москвы уступила ей с большим отрывом и заняла второе место, на третьем месте оказалась представительница Сочи Мария Шолохова. 

Также Мария Бондаренко заняла первое место в парном разряде. Спортсменка выступила с Кристиной Кудрявцевой из Королева. На втором месте другая татарстанская спортсменка Виолетта Бородина (Альметьевск), она выступила с Ксенией Зайцевой из Химок, «бронзу» завоевали теннисистки из Самары Влада Ленская-Богомолова и Анастасия Феклистова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Руководитель исполкома Лениногорска: Победители Leninogorsk Cup получат хрустальные кубки и дипломы
Новости дня
16:01
До рекреационной зоны отдыха «Криуша» Елабуги начал ездить общественный транспорт

В этом году стоимость проезда до территории бывшего городского пляжа подорожала до 30 руб.

15:32
В Минпросвещения РФ предложили изучать математику и технологию в школе с помощью компьютерных игр
15:16
Татарстанская теннисистка завоевала «золото» первенства России в Казани

Финальные матчи турнира прошли 22 июня в казанской Академии тенниса.

14:48
В России заработала горячая линия по вопросам качества хлебобулочных и кондитерских изделий
14:32
В новостройки Нижнекамска заселились 16 врачей из разных государств

Новоселами стали специалисты из Казани, Ижевска, Уфы, Украины, Дагестана и Азербайджана.

14:08
В Казани презентовали туристический потенциал Сербии

В 2019 году поток российских туристов в балканскую страну вырос на 20%.

13:47
Глава Минсельхоза: Три района Татарстана уже завершают первый укос многолетних трав

Марат Ахметов во время совещания в Доме Правительства РТ рассказал о ходе работ по заготовке кормов.

13:18
Для казанцев проведут бесплатную консультацию в День юридической помощи

Специалисты ответят на вопросы горожан 27 июня с 9.00 и до 16.30.

13:14
Мухаметшин о Фестивале тюркского кино: Фильмы показывают лучшие качества людей мусульманского мира

В Доме дружбы народов прошел круглый стол, участники которого обсудили развитие национального кинематографа.

12:49
Росгвардейцы в Казани зажгли свечи памяти в честь дня начала Великой Отечественной войны

Акция «Свеча памяти» началась в Москве и проходит по всей России.

12:46
«Свеча памяти» напомнила менделеевцам о цене мира

Начиная с 2009 года, акция «Свеча памяти» проводится по всей России.

12:38
Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 35,6%

Совещание в Доме Правительства РТ в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

12:11
МВД РТ: Установлены все участники драки перед военкоматом в Набережных Челнах

Двое участников драки обратились за помощью к медикам.

12:09
Казанские школьники познакомились с работой Центра кинологической службы

Юным гостям показали, как служебные собаки находят наркотики и взрывчатые вещества и задерживают преступника.

11:59
Прокуратура начала проверку в военкомате после драки призывников в Набережных Челнах

Накануне видео драки призывников в Набережных Челнах появилось в соцсети.

11:52
Руководитель исполкома Лениногорска: Победители Leninogorsk Cup получат хрустальные кубки и дипломы

Во всероссийском мероприятии принимает участие 16 пар спортсменов, шесть из них — из Татарстана.

11:41
Тетюшане присоединились ко Всероссийской акции «Свеча памяти»

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню.

11:34
Ракетки, кубки, два мяча: в Казани состоялся теннисный турнир для любителей Leninogorsk Cup

В мероприятии приняло участие 16 пар спортсменов.

11:12
Биткоин впервые с мая 2018 года преодолел отметку в 10 тыс. долларов
10:59
На трассе Казань – Оренбург дальнобойщик насмерть сбил мотоциклиста

60-летний байкер был без шлема, кроме того, мотоцикл был не зарегистрирован, а мужчина лишен водительских прав.

10:50
В «Роскосмосе» разработали кодекс профессиональной этики космонавтов
10:45
В Челнах сняли на видео, как байкер насмерть сбил женщину

Смертельный наезд на 45-летнюю женщину произошел накануне вечером на улице Абсалямова.

10:18
В ряде районов Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов

В 90% случаев основная причина лесных пожаров — нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, предупреждают в Минлесхозе.

09:48
В России временно запретили авиакомпаниям летать в Грузию
09:24
Уникальные документы о защите Брестской крепости опубликовали на сайте Минобороны РФ
События