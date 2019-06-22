В России заработала горячая линия по вопросам качества хлебобулочных и кондитерских изделий

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Роспотребнадзор РФ организовал горячую линию по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, сообщает пресс-служба федеральной службы.

Граждане смогут получить ответы на вопросы, связанные с нормативными требованиями к указанным видам продукции, также специалисты дадут рекомендации по выбору продуктов питания. Кроме того, потребителям расскажут о том, куда обращаться в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.

Горячая линия работает с 21 июня по 5 июля. Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

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