До рекреационной зоны отдыха «Криуша» Елабуги начал ездить общественный транспорт

(Елабуга, 22 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге начал ездить общественный транспорт до рекреационной зоны отдыха «Криуша». Таким образом, с сегодняшнего дня прибрежная зона отдыха официально начинает принимать отдыхающих. Об этом сообщил начальник отдела инфраструктурного развития города Евгений Николаев.

Автобус начинает свой маршрут от остановки «Елабужский институт КФУ», забирает всех пассажиров на остановке по Проспекту Нефтяников, доезжает до прибрежной зоны отдыха (территория бывшего городского пляжа). Стоимость проезда повысилась, в прошлом году она составляла 25 руб. «Маршрут является коммерческим, поэтому проездные билеты не действительны. Стоимость проезда будет составлять 30 рублей», — отметил Евгений Николаев.

Согласно расписанию городского исполкома, первых пассажиров с остановки «Елабужский институт КФУ» маршрутный автобус будет забирать 8.40, последний рейс — в 18.00.

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