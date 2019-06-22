В Казани презентовали туристический потенциал Сербии

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Поток российских туристов в Сербию увеличился с начала года на 20%, рассказала представитель Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович на презентации туристического потенциала страны в Казани.

«Туристический поток в Сербию в 2019 вырос на 20%, мы гордимся этой цифрой», — подчеркнула Стоянович, добавив, что туристов привлекает европейский уровень сервиса при низких ценах и безвизовый режим.

В основном путешественники едут в центр Балканского полуострова, чтобы поправить здоровье на минеральных источниках, в лечебницах или СПА: «На небольшой территории есть целых 300 минеральных источников, потому что мы копали, искали нефть, но находили воду. Теперь это наше достояние, вода помогает от самых разных заболеваний», — с гордостью отметила Стоянович.

Также популярностью пользуются национальные парки и музеи. Сербская делегация с удивлением обнаружила в Казани выставку, посвященную изобретателю Николе Тесле, подобная которой работает в столице Сербии — Белграде.

«Сегодня на улице Баумана увидели выставку о Тесле, известном сербе, приглашаем увидеть музей Теслы в Белграде и другое богатое наследие города», — предложил представитель туристической организации Белграда Слободан Ункович.

Рестораны и гастрономические туры в Сербию также привлекают множество туристов, сообщили на встрече. Иностранная делегация привезла в Казань вино из Сербии и устроила ужин, на котором были представлены блюда национальной кухни, чтобы раскрыть весь потенциал этой сферы не только на словах.

Гостям подали блюда из мяса — жареную на углях котлету «плескавица», свиную вырезку в панировке, фаршированную каймаком «караджорджева шницла» и нарезку. А в качестве закусок предложили шопский салат, сербский пирог «бурек», мягкий сыр с болгарским перцем, или «паприкой», как его называют сербы. Не выезжая за границу, казанцы могут пробовать эти блюда в ресторане «Сербия», а решившим посетить эту балканскую страну нужно сесть на самолет до Белграда из Москвы или Краснодара.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.