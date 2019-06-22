Глава Минсельхоза: Три района Татарстана уже завершают первый укос многолетних трав

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). О ходе работ по заготовке кормов и состоянии молочной отрасли Татарстана рассказал сегодня во время совещания в Доме Правительства РТ глава Минсельхоза республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава республиканского ведомства доложил, что на сегодняшний день в Татарстане скошено 300 тыс. га многолетних трав, что составляет 65% от площади. Также заготовлено 130 тыс. тонн сена и 700 тыс. — сенажа.

В пример слаженной организации труда Ахметов привел три района республики: «Практически одновременно первый укос завершают Атнинский, Заинский и Тетюшский районы, хотя они расположены в трех разных климатических зонах республики, то есть период вегетации растений тоже не одинаковый».

При этом несколько муниципальных районов, имея схожие условия, не скосили и половины площади, заметил глава министерства. Среди них — Верхнеуслонский район (остается 77% от положенного объема), Агрызский (75%), Альметьевский (70%), Мензелинский (66%), Менделеевский (63%).

Кроме того, Марат Ахметов сообщил, что Татарстан по сельхозформированиям впервые вплотную приблизился к 4 тыс. тонн суточного надоя молока с продуктивностью 17 кг на корову. Глава Минсельхоза РТ посчитал, что этому способствуют внедренные современные технологии, стабильные закупочные цены (23 руб./кг) и достаточное количество зеленых кормов с высокой концентрацией белка.

Совещание провел в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

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