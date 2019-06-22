Мухаметшин о Фестивале тюркского кино: Фильмы показывают лучшие качества людей мусульманского мира

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в круглом столе «Развитие национального кино», который прошел сегодня в рамках II Фестиваля тюркского кино в Доме дружбы народов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Мухаметшин отметил, что в Татарстане придается большое значение развитию кинематографии, а фестиваль тюркского кино предоставляет возможность продвигать культуру и нравственные ценности тюркоязычных народов.

Руководитель татарстанского парламента подчеркнул культурно-просветительскую миссию кинофорума: «Через киноискусство мы сигнализируем общее желание жить в мире и согласии. Фильмы, представленные на фестивале, показывают лучшие качества людей мусульманского мира».

Также Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в Татарстане создаются все условия для комфортного проживания разных народов. Республика является родным домом для представителей 173 национальностей, а Ассамблея народов РТ около четверти века ведет деятельность в области реализации национальной политики.

По словам Председателя Госсовета РТ, в рамках воскресной школы изучается 22 национальных языка.

«Без языка нет народа, поскольку культура народа сохраняется именно через язык. Мы должны сохранить и передать будущим поколениям духовное и культурное богатство наших народов. С этой точки зрения киноискусство решает глобальные задачи — воспитать грамотного культурного человека, знакомого с традициями своих предков», — подчеркнул спикер, добавив, что необходимо особое внимание уделить вопросу подготовки кадров — это позволит «крепко поставить на ноги» национальный кинематограф.

В круглом столе приняли участие глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова, председатель исполкома Ассоциации тюркских фильмов Ходжакули Нарлиев, представители сферы культуры и киноискусства.

Казань уже второй раз принимает Фестиваль тюркского кино. В этом году участниками стали кинематографисты из Азербайджана, Туркменистана, Турции, Казахстана, Киргизии.

Татарстан на кинофестивале представляет фильм Фарида Давлетшина «Инсаф».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.