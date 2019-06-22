Росгвардейцы в Казани зажгли свечи памяти в честь дня начала Великой Отечественной войны

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Росгвардейцы зажгли свечи у Вечного огня в Казани в честь дня начала Великой Отечественной войны. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Всероссийская акция «Свеча памяти» проходит в ночь на 22 июня, она приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечают в день начала Великой Отечественной войны.

Акция стартовала в Москве и проходит по всей России, ее инициаторы – молодежная организация «Волонтеры Победы».

Сегодня ранним утром росгвардейцы, представители общественных организаций, волонтеры и студенты собрались у Вечного огня перед парком имени Горького. Участники акции зажгли десятки свечей в память о защитниках Отечества, погибших в войне с фашистами. После шествием прошли до мемориального комплекса в Парке Победы, где ровно в четыре утра – в час начала Великой Отечественной войны – почтили память погибших минутой молчания.

«Мы не могли сегодня остаться равнодушными и не выйти на это мероприятие. Наши дедушки, бабушки участвовали в Великой Отечественной войне, проливали кровь за нас – своих потомков, за мирное небо над головой грядущих поколений. Вспомнить их в эту памятную дату, отдать дань уважения всем погибшим, раненым, всем участникам этой страшной войны – чрезвычайно важно для нас – современной молодежи. Мы – сегодняшние защитники Отечества. Теперь наш черед стоять на страже мира и правопорядка, наш долг – не допускать зла на земле», – рассказал сотрудник 1-го батальона УВО по Казани – филиала УВО Войск Национальной гвардии РФ по РТ Руслан Ахметов.

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