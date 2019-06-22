Казанские школьники познакомились с работой Центра кинологической службы

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Ученики школы № 130 и МБУ «Подросток» посетили Центр кинологической службы УМВД России по Казани. Мероприятие приурочено к 110-летнему юбилею создания кинологической службы.

Старший инспектор, лейтенант полиции Лилия Газизянова рассказала юным гостям историю создания кинологической службы, а также поведала о кропотливой работе по воспитанию служебных собак и крепкой дружбе сотрудников и их питомцев.

«В центре кинологической службы полиции Казани наряду с сотрудниками несут службу 50 собак. В основном это немецкие, бельгийские овчарки и лабрадоры, ретриверы», — отметила Газизянова.

Она добавила, что собаки работают по четырем направлениям, включая общерозыскной профиль, поиск взрывчатых веществ, наркотиков, а также трупов.

Гостям продемонстрировали несколько упражнений с участием служебных собак: одни из них исполняли команды сотрудников полиции, другие находили наркотические и взрывчатые вещества, больше всего детям понравилось, как четвероногие помощники человека задерживали преступника.

Кроме того, школьники могли задать интересующие их вопросы, начиная с рациона собак и заканчивая вопросами о том, как чувствуют себя четвероногие помощники в различных условиях. «Сотрудники кинологической службы с удовольствием отвечали детям на вопросы и позволили погладить питомцев», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Казани.

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