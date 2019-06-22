Руководитель исполкома Лениногорска: Победители Leninogorsk Cup получат хрустальные кубки и дипломы

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Во всероссийском теннисном турнире Leninogorsk Cup из 16 выступающих команд шесть — из Татарстана. Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ Наиль Залаков.

«В этом году мы решили сделать турнир в Казани, потому что это столица Татарстана, это красивый город, здесь прекрасные корты с подходящим покрытием. На сегодняшний день соревнование проводится не в первый раз, здесь участники со многих городов России. Сегодня их 16 пар. Из них шесть пар из Татарстана», — сообщил Залаков.

Также он рассказал о награде для победителей турнира: «Призового фонда как такового нет, здесь у нас хрустальные кубки и дипломы».

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